Японська компанія Terra Drone та державне агентство Японії по закупках, технології та логістиці (Acquisition, Technology and Logistics Agency) оголосило про укладання контракту на закупівлю зенітних дронів Terra B1, та їх подальше масове виробництво.

Цей контракт було укладено після проведення демонстрацій. Як пишуть у Terra Drone, на демонстрації були присутні 38 різних компаній зі своїми продуктами. Однак, лише їх Terra B1 успішно завершив ці демонстраційні випробування, і отримала цей контракт, пише Defence Express.

Зенітний дрон Terra B1. Фото – Terra Drone

Судячи з усього Terra B1 є покращеною версією зенітного дрона Terra A1, про який вже було відомо раніше. І саме Terra A1, як відомо, створювався спільно з українськими компаніями Amazing Drones і WinnyLab, та проходив випробування в Україні у Чернігівські області, де збивав російські “Шахеди”.

Характеристики Terra B1 не були оголошені, натомість відомі специфікації Terra A1. Так, він має дальність застосування до 32 кілометрів, тривалість польоту до 15 хвилин, швидкість польоту до 302 км/год, а також бойову частину масою 500-650 грамів.

Повідомляється, що перші зенітні дрони Terra B1 надійдуть на озброєння Морських сил самооборони Японії, а пізніше можуть розійтись й на сухопутні сили та повітряні сили.

Раніше вже повідомлялось, що зенітні дрони мають бути розгорнуті в Японії вже у 2027 році, де вони в першу чергу будуть прикривати радіолокаційні станції, кораблі, військові бази, та інші критично важливі об’єкти. І насправді для Японії просто життєво необхідно мати такого роду дрони перехоплювачі.

Річ у тім, що у разі початку повномасштабної війни між Китаєм, США та іншими країнами, Японія вочевидь також буде втягнута у цей конфлікт. Китай своєю чергою має безліч ударних безпілотників аналогів “Шахедів”.

І що важливіше, китайські аналоги за наявними даними в рази дешевші за “Шахеди”, а також з огляду на гігантські промислові можливості Китаю, вочевидь можуть вироблятись у надзвичайно великих кількостях.

Тому щоб протистояти такій армаді безпілотників, важливо вже зараз розбудовувати протиповітряну оборону що здатна ефективно, дешево та масово боротись із такими навалами.