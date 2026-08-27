Як повідомили у Генштабі, 26 серпня та в ніч на 27 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника.

Так, у районі міста Донецьк ракетами повітряного базування уражено основний та запасний командні пункти російських окупантів.

Також, у районі Чонгара Херсонської області, іншими засобами, уражено ремонтно-відновлювальний підрозділ противника та пункт управління БпЛА в Оленівці на ТОТ українського Криму.

Крім того, уражено райони зосередження живої сили окупантів у районах Новопетрівки Запорізької області та Восході (ТОТ АР Крим).

Ступінь завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

За результатами аналізу додаткових даних встановлено, що 25 серпня 2026 року внаслідок ураження нафтопереробного заводу «Афипский» в Краснодарському краї рф підтверджено пошкодження технологічної установки ЕЛОУ АТ, установки газофракціонування та ділянки трубопроводу.

Робота по ключових об’єктах противника триває.