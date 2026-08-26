російський суд у Москві підтвердив вирок для 70-річної жительки Запорізької області Світлани Лой, яку на початку року засудили за перекази коштів для української армії.

Про це повідомляє російська «Медиазона», кореспондент якої був на закритому засідання щодо справи Лой.

За версією обвинувачення, із січня до листопада 2024 року Лой через мобільний застосунок українського банку здійснила 24 перекази на підтримку ЗСУ на загальну суму 63 420 рублів.

Пенсіонерка, мовляв, «дотримувалася антиросійських поглядів», хоч у грудні 2023 року отримала російське громадянство.

У лютому російський «суд» на окупованій частині Запорізької області призначив їй 15 років колонії, але вона подала апеляцію, яку розглядав 1-й апеляційний суд Москви, що залишив рішення в силі рішення.

Перед оголошенням рішення апеляційного суду Лой почала співати «Пісню про рушник» на вірші Андрія Малишка.