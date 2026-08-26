У майбутньому бюджеті Європейського Союзу пропонують закласти до 100 мільярдів євро на нову програму співпраці з Україною.

Про це президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив у інтервʼю «Укрінформу».

Він зазначив, що новий політичний сезон у ЄС, що починається з вересня, запамʼятається схваленням наступного важливого бюджету Європейського Союзу та прогресом у процесі розширення для України, Молдови та Західних Балкан.

Щодо фінансування підтримки України в майбутньому кошторисі Кошта зазначив: «Зараз це питання обговорюється державами-членами, але пропозиція Європейської комісії включає нову програму співпраці з Україною вартістю до 100 мільярдів євро».

Проєкт бюджету Європейського Союзу на 2028–2034 роки передбачає рекордні видатки в сумі близько 2 трильйонів євро.