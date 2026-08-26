З нагоди Дня Незалежності України командувач Десантно-штурмових військ, Герой України, генерал-майор Олег Апостол відзначив військовослужбовців 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади державними та відомчими нагородами.

Про це повідомляється на телеграм-каналі бригади, передає Інше ТВ.

Також деякі захисники були відзначені почесними нагородами командувача Десантно-штурмових військ «За штурм». Її отримують десантники, які брали участь у штурмових діях та виконували бойові завдання в найскладніших умовах.

«Вітаємо наших воїнів із заслуженими нагородами. За кожною з них стоять важка робота, мужність, витримка та особистий внесок у спільну боротьбу. Пишаємося!» – кажуть в бригаді.

Як повідомляло Інше ТВ, Воїни миколаївської 123-ї ОБрБС отримали відомчі нагороди (ФОТО)