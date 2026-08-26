Франція домагається встановлення часових обмежень на дію винятків для України щодо закупівель оборонної продукції за межами ЄС у рамках кредиту на суму 90 млрд євро, прагнучи підтримати європейських — і французьких — виробників. Київ користується винятками щодо китайських та американських комплектуючих.

Про це йдеться в матеріалі Euronews, передає Інше ТВ.

Україна домоглася винятків, що дозволяють їй закуповувати військову техніку за межами Європи в рамках кредиту ЄС на підтримку України у розмірі 90 млрд євро.

Як стало відомо Euronews, Франція зараз наполягає на обмеженні терміну дії цих винятків, прагнучи забезпечити, щоб більша частина фінансування, що надається за підтримки ЄС, спрямовувалася на підтримку європейського — і, можливо, французького — оборонного виробництва.

У квітні країни ЄС схвалили Ukraine Support Loan («Кредит на підтримку України») — фінансовий інструмент на суму 90 млрд євро для підтримки військових зусиль Києва у 2026 та 2027 роках. Ця сума розподілена на 30 млрд євро економічної підтримки та 60 млрд євро військової допомоги.

Перше виділення коштів відбулося в червні: 3,9 млрд євро було спрямовано на безпілотники, а на початку цього тижня — 6,1 млрд євро на оборонні закупівлі.

Згідно з умовами кредиту, Україна не може закуповувати більше 35% від загальної вартості оборонної продукції за межами ЄС та Європейського економічного простору.

Київ може подати запит на виняток у випадках, коли немає еквівалентних виробів європейського виробництва, що задовольняють нагальні оперативні потреби, або коли європейські вироби не можуть забезпечити необхідний обсяг, їх виробництво займає занадто багато часу або вони є надто дорогими.

Наразі український уряд звернувся з проханням про два винятки: один — щодо компонентів для дронів китайського виробництва, а інший — щодо ракет-перехоплювачів «Петріот» американського виробництва, які Києву терміново потрібні для зміцнення своєї протиповітряної оборони.

Європейська комісія схвалила обидва винятки, визнавши, що Європа наразі не має достатніх виробничих потужностей і залишається залежною від іноземних виробників у ключових сферах сучасної війни.

Однак Франція наполягає на тому, щоб ці винятки були тимчасовими, прагнучи забезпечити, щоб більша частка фінансування, що надається за підтримки ЄС, у кінцевому підсумку йшла на підтримку європейського — і, можливо, французького — виробництва.

Франція має одну з найбільших оборонних промисловостей у Європі, зокрема франко-італійську систему SAMP/T, яка є найближчою європейською альтернативою американській системі «Петріот».

Натомість у липні міністри оборони Швеції, Нідерландів, Німеччини, Данії, Естонії, Польщі, Латвії, Фінляндії та Литви звернулися з листом до голови зовнішньої політики ЄС Каї Каллас та комісара з питань оборони Андріуса Кубілюса, закликавши надати Україні максимальну гнучкість у закупівлі обладнання, яке їй терміново потрібне.

«Ми продовжуємо наголошувати, що швидке затвердження графіків поставок має вирішальне значення, зокрема завдяки прагматичному використанню винятків щодо закупівлі матеріальних засобів, вироблених третіми країнами», — йдеться у листі.

Проте Париж наполягає на тому, щоб Європейська комісія забезпечила, щоб ці винятки з часом поступилися місцем європейському виробництву. Як це може працювати на практиці, значною мірою залежить від механізмів надання самого кредиту.

На початку Київ надав Брюсселю загальний розподіл коштів за категоріями продукції — дрони, системи протиповітряної оборони, артилерія тощо. Точні суми виділених коштів є секретними і можуть коригуватися відповідно до змін потреб на полі бою.

Щодо продукції, на яку поширюється виняток, передбачено другий етап, на якому український уряд повинен надати детальну інформацію про те, як будуть витрачені кошти, включаючи контракти, в яких зазначається, яке саме обладнання закуповується, у якого постачальника та коли. Європейська комісія виділяє кошти лише після перевірки цих контрактів.

У випадку з китайськими постачальниками Європейська комісія також повинна перевірити, чи не підпадають ці компанії під санкції ЄС, спрямовані проти російського військово-промислового комплексу, оскільки китайські виробники дронів можуть постачати продукцію обом сторонам конфлікту.

Уряд країни, в якій базується постачальник, також має взяти на себе зобов’язання щодо виконання контракту, що допоможе забезпечити поставку обладнання у разі зміни політичних пріоритетів.

Важливо, що винятки мають поновлюватися щоразу, коли Україна подає запит на новий платіж. Це означає, що якщо тим часом з’явиться європейський постачальник, який зможе забезпечити такі самі обсяги, вартість та терміни виробництва, як і іноземний виробник, Комісія може відмовити у поновленні винятку та вимагати від Києва замість цього закуповувати продукцію у європейського постачальника.

Неофіційно виконавчий орган ЄС також може обмежити термін, протягом якого Україна зможе покладатися на іноземних виробників, наприклад, встановивши більш жорсткі терміни виконання київських контрактів із цими постачальниками.

На практиці Комісії доведеться знайти делікатний баланс: стимулювати європейське оборонне виробництво та зменшити стратегічну залежність від іноземних постачальників у середньо- та довгостроковій перспективі, водночас забезпечуючи Україну обладнанням, необхідним для захисту від Росії.

Те, як ЄС поводитиметься з цими винятками в рамках Кредиту на підтримку України, може створити важливий прецедент для інших фінансових інструментів, зокрема для Ініціативи з безпеки для Європи (SAFE) та Європейської програми оборонної промисловості (EDIP).

Речник уряду Франції не відповів на запит Euronews про коментар.

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