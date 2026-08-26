російські банки одночасно скорочують кількість відділень, а клієнти виводять із них значні суми готівки. Від початку року в рф закрили 1370 банківських відділень, а населення перевело в готівку 2,4 трлн рублів. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

російська банківська система одночасно скорочує фізичну присутність і втрачає гроші клієнтів. Банки закривають відділення та переводять обслуговування в цифру. росіяни у відповідь забирають заощадження готівкою, а бізнес намагається вивести капітал за кордон. Обидва процеси показують одне: довіра до державної фінансової системи падає. Від початку року на росії закрили 1370 банківських відділень. Якщо темп збережеться, до кінця року їхня кількість може перевищити 2000 – йдеться у дописі.

За наявною інформацією, у середньому банки скорочують по 196 відділень на день – це вдвічі більше, ніж торік. Найбільше точок закрив “Сбербанк” – близько 540, що становить майже 40% від загальної кількості.

Банки пояснюють скорочення переходом клієнтів у цифрові канали та необхідністю зменшувати витрати. Водночас через закриття відділень стає менше місць, де клієнти можуть отримати готівку або провести операцію без використання цифрових сервісів.

Водночас самі вкладники забирають гроші з банків. За даними центробанку рф, від початку року в готівку перевели 2,4 трлн рублів. У липні відтік досяг 643 млрд рублів – це максимум за останні місяці. За першу половину серпня з банків забрали ще близько 300 млрд. Для населення це вже не просто звичка тримати частину грошей готівкою. Війна, санкції та практика державного втручання в економіку підривають упевненість у тому, що гроші на рахунку належать клієнту і доступні в будь-який момент – йдеться у дописі.

За інформацією розвідки, на росії зростають побоювання, що банківські ресурси можуть бути використані для фінансування війни або держава в разі нової фінансової кризи знайде спосіб залізти в заощадження громадян. Подібну поведінку демонструє і великий бізнес. російські компанії намагаються зберігати частину капіталу за межами країни через побоювання конфіскацій, нових обмежень та фінансових втрат через війну.