Президент України Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим здійснює робочий візит на Олександрівському напрямку.

Про це він написав в своїх акаунтах у соцмережах, передає Інше ТВ.

«Зустрілися з військовими 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. І передусім – наша вдячність воїнам, завдяки яким Україна може цими днями відзначати 35-ту річницю відновлення незалежності. Росія почала свою повномасштабну війну після 30-ї річниці, але вже понад чотири роки українські воїни з гордістю і стійкістю бʼються за збереження нашої держави. Це головне, чому Україна є і живе. Відзначив бійців державними нагородами. Дякую за службу!» – зазначив очільник держави.

Також із командирами було обговорено посилення захисту.

«Є конкретні запити: забезпечення дронами, потреба в далекобійній артилерії та малих РЛС, питання прямого фінансування бригад, СЗЧ, підготовка та заохочення воїнів. Все опрацюємо. Потрібно максимально посилювати наших захисників», – наголосив Президент.

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