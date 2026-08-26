Пропагандистські Telegram-канали продовжують поширювати маніпуляції про нібито підготовку до мобілізації жінок в Україні.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, пише ЛБ.

Пропагандисти на тлі публікації The Telegraph, присвяченій досвіду жінок-військовослужбовиць, стверджують, що західні медіа “запустили кампанію” на підтримку мобілізації українок.

Насправді жодних рішень щодо мобілізації жінок в Україні немає. Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки офіційно заявив, що не існує ані законодавчих ініціатив, ані законопроєктів, ані внутрішніх обговорень щодо запровадження такої мобілізації.

Жінки долучаються до Сил оборони виключно добровільно.

Тож російська пропаганда вкотре використовує публікації західних медіа для поширення маніпулятивних тверджень. Тема мобілізації системно експлуатується кремлем для поширення панічних настроїв та маніпулювання українським суспільством.