Обрано запобіжний захід військовослужбовцю, який підозрюється у вбивстві свого товариша.

Слідчим суддею Центрального районного суду м.Миколаєва Галиною Подзігун обрано запобіжний захід 45-річному військовослужбовцю, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.115 КК України.

Про це повідомила пресслужба суду.

Відповідно до матеріалів клопотання, вночі 24 серпня 2024 року, підозрюваний перебував будинку по вул. Верхня в Миколаєві разом з іншим військовослужбовцем. В них виник конфлікт, під час якого чоловік наніс своєму опоненту множинні удари ножем в область ключиці.

Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень останній помер на місці події.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний не заперечував проти задоволення клопотання, ніяких пояснень суду не надав.

За результатами розгляду, слідча суддя Галина Подзігун ухвалила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.