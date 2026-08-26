Як ми повідомляли, сьогодні президент Зеленський разом з Головкомом Драпатим і міністром оборони Хмарою на фронті. Він заявив про деякі важливі нововведення, які зараз втілюються для посилення ЗСУ.

Перше: будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупуванням. Командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький. Сьогодні я нагородив Андрія Золотою Зіркою Героя.

Була доповідь командувача ДШВ Збройних Сил України генерала Апостола. Дякую тобі, Олеже, за значну силу ДШВ, пишаюсь кожним воїном.

Друге важливе за цей день: спілкувалися з командирами тут, на Запорізькому напрямку. Буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК – потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення і щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром, з Головкомом необхідні кадрові рішення. Це важливо.

Зеленський також відзначив бійців 95-ї ОДШБ.

-Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади виконують завдання на Олександрівському напрямку. Однієї з тих бригад, яка зробила значний внесок у збереження нашої держави. Сміливі, міцні й абсолютно чесні воїни, які дивляться на ворога, не бояться і знають, що треба знищувати більше – тоді Україна переможе. Сьогодні зустрівся із захисниками на пункті управління бригади разом із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та відзначив їх державними нагородами.

Поспілкувався також з командирами бригад та батальйонів Десантно-штурмових військ. Серед головного – рекрутинг, мобілізація, залучення іноземних добровольців, СЗЧ, забезпечення підрозділів необхідною зброєю та технікою. Все зафіксували, і задача Головкома та міністра оборони – оперативно ці потреби воїнів забезпечити.

Дякую захисникам – кожному й кожній, хто тримає наші позиції, захищає нашу землю. Пишаємося вами.