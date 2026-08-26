Білл Гейтс заявив, що штучний інтелект розвивається швидше, ніж уряди та суспільство готуються до його наслідків. Він попередив про зміни на ринку праці, кібер- та біологічні ризики й проблеми з контролем над технологією. Про це повідомляє Axios, передає УНН.

За інформацією видання, у новій службовій записці Білл Гейтс зазначив, що ШІ може суттєво змінити роботу білих і робітничих професій. Зокрема, за його словами, зміни можуть торкнутися законодавства, медицини, програмного забезпечення, обслуговування клієнтів та виробництва.

Штучний інтелект буде або найбільшим вигаданим зрівнювачем, або найгіршим джерелом несправедливості – заявив Гейтс.

За його словами, без додаткових заходів, нових робочих місць може бути значно менше, ніж нині. Білл Гейтс вважає, що урядам потрібні нові інституції для координації політики у сферах безпеки, зайнятості, освіти, оподаткування та охорони здоров’я. Він також пропонує розглянути оподаткування використання ШІ та роботів.

За нинішнього курсу та швидкості існує дуже висока ймовірність чистого негативного результату – сказав він.

Водночас Гейтс визнав, що скоординувати глобальні дії буде складно. За його словами, представники технологічних компаній і лабораторій також стурбовані швидкістю розвитку ШІ.