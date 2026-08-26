Директор ЦРУ Реткліфф був у Росії, це було щось на кшталт напівзвичайного. Але не хочу розчаровувати людей, сказав Трамп в інтерв’ю телефоном, передає ClashReport

Його спитали:

Ходили чутки про директора ЦРУ Реткліффа, що Путін збирається перевірити рішучість НАТО, або про іранські санкції, або про напад Росії на Англію?

Трамп відповів:

-Нічого з перерахованого. Але цей візит може мати результат. Ми чекаємо швидшого закінчення конфлікту в Україні. США прагнуть вирішення ситуації якомога оперативніше.

Далі Трамп говорив про Іран:

-Я не думаю, що Моджтаба Хаменеї мертвий. Він був дуже серйозно поранений, ліва сторона його тіла, рука, нога, все було серйозно поранено. Але я не думаю, що він мертвий. Якщо він мертвий, вони влаштовують непогане шоу, бо говорять про те, щоб постійно повертатися до нього, щоб отримати його останнє благословення.



Ми дуже скоро матимемо велику перемогу в Ірані. Ми справді, справді домінували в Ірані з самого початку.

Я б абсолютно заборонив закони шаріату. У нас чудова система.

Ми позбулися мін в Ормузькій протоці. Але протока функціонує, вона функціонує.

Так, час від часу запускають безпілотник, ракету чи щось інше, але це дуже функціонуюча протока.