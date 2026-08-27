Упродовж доби правоохоронці розшукали викрадений автомобіль та затримали причетного до злочину 44-річного вознесенця. За скоєне йому загрожує до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як пише Поліція Миколаївської області, повідомлення про те, що невідомі заволоділи автомобілем ВАЗ-2101 надійшло до Вознесенського районного управління поліції 25 серпня від 77-річного мешканця райцентру.

Заявник розповів, що припаркував авто біля свого будинку та залишив ключі у замку. Коли через декілька годин вийшов на вулицю, виявив відсутність свого легковика.

У ході проведення першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські за участі фахівців управління кримінального аналізу обласного главку поліції, у тому числі за допомогою камер відеоспостереження підсистеми «Безпечно місто», встановили маршрут пересування авто, а згодом розшукали місце знаходження викраденого ВАЗу та самого зловмисника. Ним виявився 44-річний чоловік, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення злочину, пов’язаного з незаконним обігом зброї.

Правоохоронці встановили, що викрадений транспорт зловмисник одразу продав на запчастини за 100 доларів США.

Слідчі затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Транспортний засіб поліцейські вилучили, провели необхідні процесуальні дії та нині повернули власнику.

На підставі зібраних доказів слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.