Як повідомляло Інше ТВ, Росіяни вдарили по поїзду Дніпро-Запоріжжя, немає контакту з однією з провідниць (ВІДЕО)

На даний момент є підтвердження, що жінка загинула.

Про це повідомляє «Укрзалізниця», передає Інше ТВ.

«На жаль, маємо підтвердження загибелі нашої колеги через ворожу атаку на пасажирський поїзд — провідниці регіонального поїзда Дніпро — Запоріжжя.

Вона повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку. Ворожий удар забрав її життя.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашої колеги. Уся залізнична родина разом із ними у цей важкий момент», – зазначається у повідомленні.

В «Укрзалізниці» вкотре наголошують: під час евакуації кожна секунда має значення.

«Не можна повертатися до поїзда чи залишатися поруч із ним після оголошення про небезпеку. Ціну нехтування цими правилами ми вкотре бачимо на власні очі», – додають в компанії.