На Миколаївщині керівника обласної станції переливання крові підозрюють у розтраті плазми на понад 2,2 млн грн.

За процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури повідомлено про підозру виконувачу обов’язків директора КНП «Миколаївська обласна станція переливання крові» у розтраті майна підприємства в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у березні 2026 року комунальне підприємство уклало договір із приватною компанією на продаж свіжозамороженої плазми.

Керівник підприємства знав, що на станції немає необхідної кількості плазми, яка за своїми характеристиками відповідала умовам договору. Попри це, він дав вказівку підлеглим включити до партії понад 661 літр свіжозамороженої плазми, яка мала значно вищу вартість. Однак її реалізували приватній компанії під виглядом плазми іншої категорії – за суттєво нижчою ціною.

Унаслідок цього комунальне підприємство недоотримало кошти та зазнало збитків на понад 2,2 млн грн.