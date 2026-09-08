У липні 2026 року Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу продовжила фіксувати та обраховувати збитки, завдані атмосферному повітрю внаслідок обстрілів Миколаївщини.

Як повідомили в ДЕІ, протягом місяця проведено 94 розрахунки. Загальна сума збитків перевищила 817 мільйонів гривень.

Із загальної кількості розрахунків 34 стосувалися пожеж на інфраструктурних об’єктах, у житловій забудові, адміністративних будівлях і на транспорті. Площа цих пожеж склала близько 18,5 тис. м².

Ще 60 розрахунків проведено за наслідками пожеж в екосистемах області. Вогнем було охоплено понад 313 га, а сума обрахованих збитків за цим напрямом перевищила 813 млн грн.

Інспекція продовжує документувати наслідки збройної агресії та проводити розрахунки збитків, завданих природним ресурсам. Зафіксовані дані використовуються для документування екологічних наслідків війни.

Як повідомляло Інше ТВ, Понад 814 млн.грн. збитків довкіллю – наслідки пожеж через російські обстріли в екосистемах Миколаївщини у липні-2026