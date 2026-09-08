МЗС Ісландії викликало посла США Біллі Лонга на зустріч після публікації Дональдом Трампом карти, на якій Ісландія, Гренландія, Канада та країни Центральної Америки зображені під американським прапором, пише ЛБ.

Під час зустрічі американському дипломату чітко донесли позицію Рейк’явіка: публікація президента США є “цілком недоречною”. Зазначимо, що посол США в Ісландії Біллі Лонг офіційно розпочав роботу на посаді лише минулого місяця.

Трамп оприлюднив карту 7 вересня у своїй соцмережі Truth Social. Жодного пояснення до публікації американський президент не додав.