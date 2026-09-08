Автори проєкту «Морська спадщина Миколаєва» збирають усті історії та світлини з сімейних фотоальбомів миколаївців на морську тему. Зібрані матеріали стануть частиною платформи Цифрова спадщина Миколаєва, як фіксація «живої пам’яті» про суднобудування, морський побут і відпочинок біля води в місті і регіоні.

«Кожна родина має ту саму коробку або старий альбом, де зберігаються найтепліші спогади. Чорно-білі кадри з відпочинку на узбережжі на Миколаївщині, вицвілі полароїди з літніх таборів, серйозні портрети дідуся у морській формі або фотографії зі спуску нового корабля на воду», – зазначають організатори.

Ці особисті кадри – не просто сімейна реліквія. Це жива, справжня історія південного краю, розказана через долі людей. Щоб зберегти цю унікальну пам’ять та зробити її частиною великого цифрового архіву, дослідники запустили збір сімейних історій та світлин, пов’язаних із морем та великою водою.

Поділитися своїми спогадами й завантажити світлини можна за посиланням: https://forms.gle/ TKzeFKsJCLWdon2N8

ЩО ШУКАЮТЬ?

Відпочинок на воді: ваші ретро-світлини з поїздок на море, лиман чи річку, фото з пляжів, санаторіїв, баз відпочинку, човнових станцій чи яхт-клубів минулих років.

Морські професії: фотографії та розповіді про ваших рідних, які присвятили життя морю – рибалок, моряків, капітанів, штурманів, докерів, працівників порту.

Суднобудування: кадри з кораблебудівних заводів, робочі будні цехів, урочисті моменти спуску суден на воду та історії людей, чиїми руками створювалася морська міць України.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

Офіційна історія складається з сухих фактів і дат, але справжнє обличчя епохи формують саме такі «малі» сімейні історії. Ваші матеріали допоможуть створити масштабний цифровий літопис, який збереже нашу спільну ідентичність для майбутніх поколінь. Усі оригінали залишаються у вас – нам потрібні лише цифрові копії (скани) або можливість відсканувати їх самостійно.

«Поділіться своєю історією, щоб зберегти живу пам’ять нашого міста, яка стане частиною культурного надбання Півдня України», – закликають організатори.

Також у разі відсутності готових сканів, організатори можуть допомогти безкоштовно оцифрувати ваші фото на морську тему. Контактний номер: +38 093 96 89113 (Євген Гомонюк)

Проєкт «Морська спадщина Миколаєва» покликаний об’єднати фрагменти морської ідентичності регіону, особливо в умовах війни та недоступності моря для жителів Миколаївщини через тимчасову окупацію й безпекову ситуацію на південному узбережжі.

Історії збирає Платформа MY ART у партнерстві з Агенцією розвитку Миколаєва в межах реалізації проєкту «Морська спадщина Миколаєва» за менторства Одеського національного художнього музею та за підтримки Програми «Партнерство за сильну Україну», яка фінансується урядами Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

Фото на заставці із групи у Фб Старый Николаев.