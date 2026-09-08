Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві директор станції переливання крові продав 661 літр свіжозамороженої плазми із збитком у 2,2 млн.грн.

Управління охорони здоров’я Миколаївської ОВА зробили з цього приводу офіційну заяву:

«У зв’язку з оприлюдненою інформацією щодо повідомлення про підозру керівнику КНП «Миколаївська обласна станція переливання крові» управління охорони здоров’я Миколаївської ОВА повідомляє наступне:

Зазначений заклад продовжує працювати у штатному режимі та виконує усі покладені на нього функції. Зокрема, забезпечення закладів охорони здоров’я області необхідними компонентами крові здійснюється безперебійно.

За наявною інформацією, підозра правоохоронців стосується можливих порушень у фінансово-господарській діяльності комунального неприбуткового підприємства, що входять до виключної компетенції посадових осіб установи.

Встановлення обставин та надання правової оцінки діям посадових осіб належить до компетенції правоохоронних органів.

З моменту виникнення питань та проведення процесуальних дій у закладі управлінням охорони здоровʼя Миколаївської ОВА було отримано пояснення від посадових осіб закладу та вжито низку заходів щодо додаткового контролю обігу медичних компонентів.

Питання безперебійного функціонування закладу знаходиться на контролі. Управління не втручається у перебіг досудового розслідування та діятиме відповідно до законодавства і в межах визначених повноважень.

У разі надходження відповідних запитів або процесуальних документів від правоохоронних органів буде забезпечено їх належне опрацювання та виконання».