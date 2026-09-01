Ворожі обстріли території України, які суттєво посилилися цього літа, завдають нищівної шкоди екосистемам. У спекотну суху погоду найменша іскра від падіння боєприпасів чи їх уламків миттєво перетворюється на масштабну пожежу, що за кілька годин випалює десятки гектарів рослинності.

Як повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, протягом липня 2026 року на території Миколаївської області було зафіксовано 57 загорянь у природних екосистемах — горіли лісосмуги, сухостій, чагарники, пожнивні залишки та зернові поля. Вогонь нищить як урожай та працю українських аграріїв, так і заповідні території нашого довкілля.



На основі оперативних зведень ГУ ДСНС України у Миколаївській області фахівці інспекції провели 60 розрахунків розміру шкоди, завданої атмосферному повітрю внаслідок горіння на відкритих територіях.



Загальні наслідки липневих пожеж в екосистемах регіону:



загальна площа пожеж: вогонь охопив понад 313,5 гектара відкритих природних територій;

шкода довкіллю: сума нарахованих збитків за забруднення атмосферного повітря становить понад 814 мільйонів гривень;

обсяг викидів: у повітря потрапило майже 226,7 тисячі тонн забруднюючих речовин, із яких 224 тисячі тонн становить діоксид вуглецю.

Як повідомляло Інше ТВ, У червні збитки від пожеж, спричинених російськими обстрілами Миколаївщини, перевищили 1,5 млн.грн.