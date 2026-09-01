За даними проєкту Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу найти», зростає кількість звернень щодо пошуку іноземців, завербованих до лав ЗС рф, які зникли безвісти на війні проти України.

Про це повідомляють в Коордштабі, передає Інше ТВ.

Так, у 2024 році до «Хочу найти» надійшло лише 273 заявки щодо пошуку зниклих безвісти іноземців, які воювали у складі ЗС рф. Проте вже у 2025 році таких звернень було 6 465. А за сім місяців 2026 року додалося ще 4 491 заявок на пошук.

Найбільше зниклих безвісти іноземців з країн Центральної Азії та Південного Кавказу: Узбекистану, Казахстану, Азербайджану, Таджикистану, Вірменії та Киргизстану. Їхні родичі залишили понад 9 тисяч звернень.

Також в “Хочу найти” надійшло близько тисячі заявок на пошук зниклих безвісти громадян Білорусі, які воювали на боці ЗС рф.

Однак діяльність російських вербувальників не обмежується країнами-сусідами. З січня 2026 року зростає кількість запитів щодо пошуку громадян Колумбії. Через проєкт родичі 213 колумбійців намагаються встановити долю своїх близьких.

В “Хочу найти” також звертаються громадяни Куби, Перу, Бразилії, Сальвадору, Еквадору та Панами. Більше сотні запитів щодо пошуку зниклих безвісти надійшло з африканських країн: Єгипту, Уганди, Кенії, Тунісу, Нігерії, Алжиру та інших.

Проєкт підтвердив перебування в українському полоні десятків громадян іноземних країн, які воювали в лавах ЗС рф і потрапили в полон. Їхні родичі, які отримали підтвердження полону, можуть звернутися до російської влади та своїх національних урядів із вимогою включити цих полонених до обміну на Захисників України, які перебувають у російському полоні.

Варто зазначити, що наведені цифри лише частково відображають масштаб вербування громадян інших країн до лав загарбницької армії. Адже далеко не всі родичі іноземців, які долучилися до російської армії та зникли безвісти, знають про проєкт «Хочу найти» і можуть залишити заявку на пошук.

Так, за даними проєкту «Хочу жить», вдалося ідентифікувати понад 28 тисяч іноземців із 135 країн світу, які були завербовані до лав ЗС рф.

Саме тому сайт «Хочу найти» віднедавна доступний не лише англійською та іспанською, а й французькою та арабською мовами.

Як повідомляло Інше ТВ, У Перу розслідують вербування громадян для участі у війні РФ проти України