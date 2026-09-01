Збірна команда України з пара фехтування успішно розпочала змагання кубку світу, який з 29 серпня по 2 вересня 2026 року проходитиме у м. Чон Барі (Паттайя, Таїланд).

І в цьому є внесок миколаївського спортсмена Олега Науменка, передає Інше ТВ.

Згідно повідомлення Національного паралімпійського комітету України, за перші два змагальні дні вибороти 3 високі нагороди – 2 срібні та 1 бронзову в індивідуальних поєдинках, і одне «срібло» – Олега Науменка, він здобув цю нагороду в чоловічій шпазі категорії В.

Команда України представлена 10-ма спортсменами, які завтра виступатимуть у змаганнях з жіночої шпаги категорій А, В та чоловічої рапіри категорій А, В.

Загалом у кубкові світу беруть участь представники 29-ти країн.

Як повідомляло Інше ТВ, минулого вересня миколаївські парафехтувальники МСУМК Науменко Олег і МСУМК Закусилов Олексій стали чемпіонами світу у командній шпазі!