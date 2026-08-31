Коров’ячий гній із ферм естонського острова Сааремаа тепер використовують не лише як добриво — з нього виробляють біометан, на якому може працювати нове судно державного флоту Естонії Kratt.

Про це повідомляє «Європульс», передає Інше ТВ.

Паливо для судна виробляють прямо на Сааремаа — гній із місцевих ферм привозять автоцистернами на біогазову установку, де органічні відходи переробляють без доступу кисню, а очищають отриманий газ від вуглекислого газу та інших домішок. Так він перетворюється на біометан, близький за властивостями до природного газу.

Щоб заповнити один контейнер таким паливом, потрібно п’ять партій гною — приблизно стільки за добу виробляють півтори великі ферми. Потім контейнери з готовим біометаном доставляють на судно – три з них постійно знаходяться на борту, а ще три можна відправляти на заправку на будь-яку біогазову установку Естонії.

Залежно від швидкості одного контейнера вистачає, щоб пройти від 500 до 1 тисячі кілометрів, а керування практично не відрізняється від керування судном, яке використовує звичайне паливо.

Розробники називають це рішення унікальним. Судно спроектували естонські інженери, а складну систему подачі палива розробили місцеві компанії. Державний флот розраховує з його допомогою перевірити, наскільки добре стислий біометан підходить для морського транспорту, оскільки на суші це паливо вже використовують, а для судноплавства така технологія поки що залишається новою.

Судно використовуватимуть для встановлення навігаційних знаків, проведення досліджень та ліквідації забруднень у морі.

За оцінкою творців проекту, біометан може виявитися дешевшим за дизельне паливо, а його виробництво дозволяє одночасно знаходити застосування для сільськогосподарських відходів і скорочувати вплив судноплавства на навколишнє середовище.

На планеті живе близько 1,5 мільярда корів, кожна з яких виділяє до 500 літрів метану на день – газу, який у 28 разів сильніше розігріває планету, ніж CO2. На тваринництво припадає 44% всіх світових викидів метану планети. Перехід естонського флоту на гнойовий біометан допоможе замкнути цей газ у паливній системі, перетворюючи екологічну загрозу на чисту енергію.

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