Агровиробники з Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей; господарства, які обробляють від 100 до 3 000 гектарів землі, можуть отримати рукави для тимчасового зберігання врожаю.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.

Пріоритет надаватиметься підприємствам, чия аграрна інфраструктура зазнала пошкоджень через бойові дії.

Рукави призначені виключно для зберігання власного врожаю зернових та олійних культур. Один зерновий рукав може вмістити близько 200 тонн зерна та встановлюється безпосередньо на території господарства. Це дає змогу створити додаткові потужності для зберігання і уникнути вимушеного продажу врожаю за заниженими цінами.

Програму Міністерства аграрної політики та продовольства України реалізують FAO Ukraine, World Food Programme, Mercy Corps та Український Червоний Хрест за фінансової та ресурсної підтримки міжнародних партнерів – Європейського Союзу, Державного департаменту США, Уряду Канади та Фонду Говарда Г. Баффета.

Заявки приймаються до 13 вересня 2026 року через Державний аграрний реєстр.

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