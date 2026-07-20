Щоденні ворожі обстріли залишають після себе не лише зруйновані будівлі, а й масштабні пожежі, які завдають значних збитків та призводять до забруднення атмосферного повітря.

Упродовж червня 2026 року фахівці Держекоінспекції Південно-Західного округу виконали 33 розрахунки збитків, завданих пожежами, що виникли на території Миколаївської області внаслідок збройної агресії.

Як повідомляють в Інспекції, за результатами проведених розрахунків загальна сума збитків склала понад 1,5 млн грн.

Вогонь охоплював цивільну забудову, об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури, а також будівлі державних установ. Загальна площа пожеж перевищила 4 тисячі квадратних метрів.

Кожне таке загоряння має наслідки не лише для інфраструктури. Під час пожеж в атмосферне повітря потрапляють значні обсяги продуктів горіння. За підрахунками інспекції, у червні загальна маса викидів забруднюючих речовин сягнула 378,7 тонни, з яких 375,6 тонни припадає на діоксид вуглецю.

Фахівці Інспекції продовжують документувати екологічні наслідки воєнних дій та проводити розрахунки збитків відповідно до затверджених методик. Ці матеріали є важливою складовою фіксації шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії.

Як повідомляло Інше ТВ, В Україні збитки від лісових пожеж з початку повномасштабної війни перевищили 1 трлн грн