За десять років чисельність населення тимчасово окупованого Донбасу скоротилася з понад 7,3 мільйона до приблизно 3,75 мільйона людей. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає УНН.

“За десять років населення окупованого Донбасу скоротилося майже на третину — із понад 7,3 мільйона до приблизно 3,75 мільйона людей”, – йдеться у дописі ГУР у поясненні, “як росія довела до катастрофи демографічну ситуацію на тимчасово окупованих територіях України”.

Водночас, як вказали у ГУР, росія цілеспрямовано змінює етнічний склад поневолених територій.

“Лише в окупованих Криму та Севастополі вже перебувають 200–300 тисяч завезених росіян, а до 2042 року кремль планує переселити до Севастополя ще 130 тисяч. Репресії, примусова русифікація, експропріація українського майна, фінансова мотивація для росіян та довгострокові плани колонізації — усе це елементи політики етноциду, спрямованої на витіснення українців із власної землі”, – йдеться у дописі.