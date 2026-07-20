Йдеться про нове видання книги дослідниці історії та культури кримськотатарського народу Олени Соболєвої «Кримськотатарська кухня».

Про це повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр з посиланням на інформацію авторки Олени Соболєвої та співзасновниці видавництва «Їzhak» Олени Брайченко, передає Інше ТВ.

За словами Олени Соболєвої, для неї це особлива подія, адже книга не лише знайомить читачів із традиційною кримськотатарською кухнею, а й розповідає про історію, культуру та побут кримськотатарського народу у ХХ столітті. Видання також допомагає руйнувати поширені стереотипи про те, що кримськотатарська кухня обмежується лише чібереками, сармою або пахлавою.

Співзасновниця видавництва Олена Брайченко підкреслила, що поява книги кримськотатарською мовою допоможе посилити звучання кримськотатарської мови, збереже культурну спадщину народу та стане підтримкою для тих, хто вивчає або відновлює рідну мову.

«За 35 років від відновлення Україною незалежності не вийшло жодної книжки про кримськотатарську кухню кримськотатарською мовою. Це далеко не про кухню чи смаки, а про відсутність окремих сторінок історії цілого народу в інформаційному просторі», — зазначила вона.

Видання книги кримськотатарською мовою відкриває нові можливості для вивчення рідної мови через повсякденне життя, адже гастрономія є невіддільною частиною культурної спадщини народу. Такі видання відіграють важливу роль у збереженні та популяризації кримськотатарської мови, а також допомагають передавати наступним поколінням традиції, історичну пам’ять і культурну спадщину корінного кримськотатарського народу України.

Видання вже доступне для передзамовлення.

Як повідомляло Інше ТВ, з квітня 2025 року кримськотатарська мова з новим правописом – латиницею.