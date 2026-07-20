Вночі 19 липня до поліції надійшло повідомлення від мешканця Чернівців, водія вантажівки, про те, що з двох автомобілів невідомий викрав пальне.

На місці події поліцейські відділення поліції №8 Миколаївського районного управління з’ясували що зловмисником виявився 70-річний миколаївець, який кілька років тому звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння майнових злочинів.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, правоохоронці з’ясували, що фігурант спеціально приїхав до одного із сіл Коблівської громади та за допомогою заздалегідь підготовленого інструменту здійснив крадіжку 230 літрів дизпального з двох вантажівок, які були припарковані біля місцевого кафе вздовж узбіччя. Однак покинути місце злочину зловмисник не встиг, його викрили водії.

У фігуранта поліцейські вилучили пластикові ємності з дизелем, шланги, лійку, інструменти та інші докази злочинної діяльності.

Слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку та за процесуального керівництва прокуратури оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України Кримінального кодексу України – закінченому замаху на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинену в умовах воєнного стану. За скоєне підозрюваному загрожує до восьми років ув’язнення.

Наразі поліцейські встановлюють причетність чоловіка до скоєння аналогічних злочинів на території області. Досудове розслідування триває.

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