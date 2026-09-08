Терор проти пасажирських поїздів продовжується. Цього разу в сполученні Дніпро – Запоріжжя.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський зазначив, що це було прицільне влучання по регіональному поїзду. Він також був завчасно зупинений при моніторингу загроз, пасажири евакуйовані – цілі (поруч із зупинкою споруджене мобільне укриття).

-На разі, не встановлено контакт з однією з провідниць. Маємо свідчення, що вона повернулась до поїзда попри триваючу евакуацію і оголошену підвищену небезпеку. Рятувальні дії тривають. Невиконання команд, знаходження в рухомому складі чи поруч із ним, не переміщення до укриттів – мають фатальні наслідки. Ворог жадає вбивати, маємо діяти зібрано та відповідально, щоб цьому терору протистояти.

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