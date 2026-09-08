Як встановили поліцейські, організатор та деякі його спільники мешкали у Львові та звідти через своїх довірених осіб керували усіма процесами шахрайського офісу в Луцьку.

Чисельність кол-центру налічувала 60 операторів. Вони телефонували громадянам України та країн ЄС і під виглядом фінансових аналітиків та брокерів пропонували інвестувати у криптовалюту, цінні папери й валютні ринки.

Насправді гроші потерпілих одразу виводили на підконтрольні криптогаманці.

Аби створити видимість успішного інвестування, в особистих кабінетах клієнтів штучно відображали стрімке зростання балансу та нібито прибуткові біржові операції.

Для конспірації фігуранти використовували інтернет-телефонію та використовували VPN-сервіси, приховуючи своє фактичне місцезнаходження.

Під час обшуків правоохоронці вилучили майно та техніку орієнтовною вартістю 10 млн грн.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до роботи шахрайського кол-центру, та коло потерпілих від його діяльності. Також вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.