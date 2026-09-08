Злодії викрали чотири твори мистецтва, але один з них впустили під час втечі, — повідомив мер південного міста Кань-сюр-Мер

Двоє злодіїв проникли до музею, присвяченого французькому художнику-імпресіоністу П’єру-Огюсту Ренуару, викрали чотири твори мистецтва та впустили один з них під час втечі.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на мера південного міста Кань-сюр-Мер, передає Інше ТВ.

«Завдяки камерам відеоспостереження міста цих двох осіб було помічено, і вони втекли, кинувши одну з викрадених картин під час втечі», — сказав Брайан Массон, мер південного міста Кань-сюр-Мер. Його адміністрація оцінила вартість викрадених творів у 9 млн євро (7,7 млн фунтів стерлінгів).

Массон зазначив, що злодії проникли до музею трохи раніше 6-ї ранку. Поліція їх помітила та почала переслідувати, але їм вдалося втекти, додав він.

Минулого місяця Європол повідомив, що злодії мистецтва в Європі все частіше скоюють насильницькі пограбування, а спеціалізовані банди поступилися місцем імпровізованим групам, сформованим через соціальні мережі.

Пограбування в Луврі в Парижі в жовтні минулого року стало яскравим прикладом цього, зазначив Європол. У тому випадку злодії погрожували охоронцям і відвідувачам та викрали коштовності на суму 88 млн євро, зокрема тіару імператриці Євгенії.

Як повідомляло Інше ТВ, у серпні цього року в Італії пограбували музей – вкрали роботи художника XV століття Антонелло да Мессіни (ФОТО)