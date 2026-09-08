Після візитів американських представників до Москви та Києва залишається головне питання: чи змінилася позиція президента РФ Володимира Путіна щодо війни в Україні?

Судячи із заяв Кремля, оцінок аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) та думок колишніх послів США в Україні, яких опитало Радіо Свобода, поки що – ні.

Водночас американські представники говорять про “нові ідеї”, які почули в Москві, та ширший “мирний пакет”, пише ВВС.

Москва не змінює своїх вимог

Помічник Путіна Юрій Ушаков 6 вересня заявив, що російський президент підтвердив намір досягти всіх запланованих цілей війни.

Він знову говорив про необхідність усунути “першопричини конфлікту”.

В ISW вважають: це свідчить про неготовність Москви до серйозних поступок.

Аналітики нагадують: у червні 2024 року Путін вимагав виведення українських військ з усієї території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей – включно з районами, які Росія не контролює.

Серед його вимог також були “демілітаризація” і “денацифікація” України та відмова Києва від вступу до НАТО.

За оцінкою ISW, нинішні заяви Кремля показують, що ці вимоги не зникли.

Заяви про “першопричини” війни в Україні прокоментував єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

На його думку, “першопричинами” є сам Володимир Путін, його рішення окупувати Крим у 2014 році та повномасштабне вторгнення у лютому 2022-го.

“Це вперше, коли я погоджуюся з Путіним: справжні “першопричини” війни треба усунути!” – написав він у X.

Схожої думки дотримуються і колишні посли США в Україні, яких опитало Радіо Свобода.

Вільям Тейлор вважає, що головна перешкода для дипломатії саме в Москві.

“Справжня проблема дипломатії – не Київ і не Вашингтон, – сказав Тейлор. – Справжня проблема дипломатії – Москва”.

Джон Гербст, своєю чергою, закликає не плутати активізацію переговорів з реальним прогресом.

“Питання в тому, чи тут є щось серйозне? І відповідь: ми не знаємо”.

“Нові ідеї” без конкретики

Головна інтрига переговорів – згадані Стівом Віткоффом “нові ідеї”. Що саме запропонувала Москва, американська сторона поки що публічно не розкриває.

Для Тейлора реальним сигналом зміни російської позиції стали б конкретні кроки: припинення вогню по нинішній лінії фронту, припинення далекобійних ударів та атак на енергетичну інфраструктуру, а також домовленості про судноплавство.

Інакше, попереджає колишній посол, “нові” пропозиції можуть виявитися лише новим формулюванням старих російських вимог.

Водночас представник адміністрації США, знайомий з перебігом переговорів, заявив Радіо Свобода, що Вашингтон зберігає оптимізм щодо нового раунду переговорів.

Можливим майданчиком для продовження роботи він назвав майбутню Генеральну асамблею ООН.

Путін розраховує на фронт

Аналітики ISW вважають: одна з причин, чому Кремль не поспішає поступатися, – впевненість Путіна у можливостях російської армії.

Юрій Ушаков заявив, що Путін розповів американцям про “значні успіхи” російських військ. В ISW називають цю оцінку перебільшеною.

Аналітики нагадують, що з 2022 року російська армія не вкладалася у встановлені Путіним терміни захоплення Донецької області.

Зараз Москва розраховує захопити решту області до кінця 2026 року. Але за нинішніх темпів просування, підрахували в ISW, на це пішло б близько шести років – до жовтня 2032 року.

При цьому аналітики наголошують: навіть цей розрахунок не означає, що Росія взагалі зможе захопити всю область.

ISW також звертає увагу на проблему “красивих доповідей” – практику, коли російське військове командування перебільшує свої успіхи на фронті.

На думку аналітиків, це може створювати у Путіна викривлене уявлення про хід війни та посилювати його впевненість у тому, що Росія здатна перемогти військовим шляхом, не роблячи серйозних поступок.

Території – лише частина проблеми

Друге ключове питання – якою взагалі має бути можлива мирна угода.

Джон Гербст вважає, що цілі Кремля значно ширші за захоплення територій. На його думку, Москва прагне отримати суттєвий вплив не лише на українські території, а й на політичне майбутнє України. Саме тому, вважає колишній посол, російські вимоги несумісні зі стійкою мирною угодою, яка ґрунтується на суверенітеті та незалежності України.

Вільям Тейлор говорить про можливий варіант, за якого Україна та її західні партнери фактично визнають, що Росія контролює близько 19% української території, але не визнають цей контроль законним чи остаточним.

У такому разі територіальне питання радше заморозили б, ніж вирішили: Росія зберігала б фактичний контроль над окупованими територіями, але відмовилася б від вимоги міжнародно визнати їх частиною РФ.

Водночас сам Тейлор наголошує: поки немає жодних ознак, що Путін готовий погодитися навіть на такий компроміс.

На цьому тлі колишні американські дипломати звертають увагу на важливу різницю між припиненням бойових дій і остаточним врегулюванням війни.

Тейлор вважає, що першим кроком має стати повне припинення вогню на суші, в повітрі та на морі. Гербст також говорить про необхідність припинити вогонь уздовж нинішньої лінії фронту.

Окреме питання – гарантії безпеки для України.

Тейлор вважає, що для тривалого перемир’я знадобиться присутність європейських військ в Україні за підтримки США розвідкою, авіацією та іншими можливостями.

У довшій перспективі він також говорить про вступ України до Європейського Союзу і потенційно – до НАТО.

Для Києва перемир’я без надійного механізму стримування може стати лише паузою перед новою війною. Для Москви ж присутність західних військ в Україні та довгострокові гарантії її безпеки можуть бути неприйнятними.

Підпис до фото,Українська делегація біля Софії Київської

Європа долучається до переговорів

У переговорах у Києві взяли участь радники з питань національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини.

Віткофф заявив, що їхня присутність показує: “співпраця має вирішальне значення” для досягнення мирної угоди.

Тейлор вважає участь Європи необхідною, адже саме європейським країнам, найімовірніше, доведеться відіграти ключову роль у майбутніх гарантіях безпеки України.

Крім того, Європа залишається одним з головних джерел фінансової та військової допомоги Києву.

Головний тест

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до тристоронніх переговорів із США та Росією.

Але Москва поки не підтвердила готовність Путіна до такої зустрічі.

Саме це Вільям Тейлор вважає найближчим головним тестом для дипломатії.

“Те, що нам потрібно почути, – це “так””, – сказав він, маючи на увазі чітку згоду Кремля на зустріч із Зеленським та президентом США.

Найближчі тижні, на думку американських дипломатів, покажуть, чи справді московські “нові ідеї” означають зміну позиції Росії, чи це лише нова форма подачі її старих вимог.