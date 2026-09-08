Очікується, що виробництво шампанського у Франції скоротиться майже вдвічі з 2025 року через екстремальні погодні умови, що негативно впливають на врожайність.

Про це пише Bloomberg.

За оцінками Міністерства сільського господарства, виробництво шампанського впаде до 1,34 мільйона гектолітрів, що на 48% менше, ніж минулого року. Загалом, виробництво вина у 2026 році оцінюється в 34 мільйони гектолітрів, що на 6% менше, ніж у минулому році, та на 17% нижче за середній показник за п’ять років.

Падіння виробництва відображає скорочення площі виноградників та зниження врожайності після цьогорічних спекотних температур та посухи. Згідно із заявою, яка базується на даних станом на 1 вересня, національний урожай буде одним із найменших за останні 30 років.

Невдачі, пов’язані з погодою, посилили проблеми галузі, яка вже постраждала від скорочення попиту на тлі зміни моделей споживання алкоголю та млявих економічних умов. Експорт французького вина та міцних напоїв падає, що впливає на баланс торгівлі продовольством країни.

Минулого тижня уряд виділив понад 1 мільярд євро на підтримку фермерів, які постраждали від спеки та лісових пожеж цього літа.

Цього року більшість виноробних регіонів розпочали збір врожаю раніше, ніж зазвичай, через високі температури, що спостерігаються з весни, йдеться у заяві міністерства.

У Бургундії Піно Нуар постраждав особливо сильно, втрати перевищили 50%. У регіоні Бордо очікується, що виробництво зросте на 10% порівняно з дуже низьким рівнем, зафіксованим у 2025 році, завдяки підвищенню врожайності. Однак очікується, що воно все ще буде на 11% нижче середнього показника за 2021–2025 роки.