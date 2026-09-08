Вдова 33-річного Алекса Кліннера — одного з шести членів екіпажу літака-заправника KC-135, який у березні розбився на заході Іраку, — зрештою отримає виплати та пільги, передбачені родичам у разі загибелі військового. Раніше вона написала скандальний пост, де заявила, що спершу їй відмовили у виплатах, бо «це не була війна».

Про це пише Associated Press і Громадське.

Ліббі Кліннер заявила, що військовий офіцер, призначений допомагати їй після смерті чоловіка, сказав, що той не мав права на ці виплати, оскільки «ми не перебували у стані війни».

«Мій чоловік загинув через те, що ми перебуваємо у стані війни, а потім мені сказали, що, оскільки технічно це не війна, ми втрачаємо право на дещо. Зрештою, усе це питання принципу», — писала вона.

Її допис привернув загальнонаціональну увагу — про нього на брифінгу питали навіть віцепрезидента США Джей Ді Венса. Той пообіцяв, що розбереться в ситуації: «Ми хочемо бути максимально корисними й переконатися, що вона отримає все, на що має право. Я хотів би сказати їй: “Ми вас любимо, ми вдячні за цю жертву і дуже серйозно ставимося до свого зобов’язання забезпечити вас усім необхідним».

Згодом Ліббі Кліннер повідомила, що з нею зв’язалися представники Військово-повітряних сил США та сказали, що розпочинають перевірку виплат її чоловіка. ВПС, мовляв, визнали, що спочатку надали їй неточну інформацію, і підтвердили, що вона отримає повний обсяг грошового забезпечення та пільг, які належали її чоловікові.

За словами вдови, їй пояснили, що в зарплаті її чоловіка вже було враховано надбавку за небезпечні умови служби, пов’язаної з бойовими діями, та відповідні податкові пільги, але вони були неправильно зазначені в документах.

AP вказує, що так звані бойові виплати (combat pay) становлять 225 доларів на місяць і не залежать від формального оголошення війни. Для їхнього отримання достатньо, щоб військовослужбовець перебував у районі, де існує «серйозна небезпека фізичного ушкодження» або де він може «загинути, зазнати травми чи поранення внаслідок ворожого вогню».

Оскільки військовослужбовцям платять двічі на місяць, в останній зарплаті Алекса Кліннера мала бути половина цієї суми.

ВПС підтвердили, що поговорили з Кліннер і що «всі передбачені виплати для зони бойових дій були включені» до грошового забезпечення її чоловіка. Тим часом на платформі GoFundMe для вдови та її трьох маленьких дітей уже зібрали понад 1,5 мільйона доларів, збір коштів почали через кілька днів після смерті чоловіка Кліннер.