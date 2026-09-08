Завод Volkswagen в Оснабрюку має намір забезпечити своє майбутнє за рахунок оборонних контрактів. Як повідомляла WirtschaftsWoche, Volkswagen, федеральна земля Нижня Саксонія та інвестор Aurelius Capital домовилися про ключові пункти продажу, згідно з прес-релізом. Після завершення виробництва автомобілів у 2027 році завод буде поступово перетворено на центр передового досвіду в галузі рішень безпеки та оборони.

План передбачає, що Aurelius, як мажоритарний акціонер, спільно з державою придбає Volkswagen Osnabrück GmbH. Метою угоди є збереження заводу в довгостроковій перспективі. За даними робочої ради, запропоноване рішення пропонує майбутнє для майже 1400 з нинішніх 1800 співробітників. Це забезпечить приблизно трьом чвертям робочої сили перспективи подальшого працевлаштування.

Виробник “Залізного купола” відіграє ключову роль. Першим основним проектом, як повідомляється, є співпраця з ізраїльською оборонною компанією Rafael. Ця компанія виробляє системи протиповітряної оборони, керовані ракети та системи радіоелектронної боротьби. Він відомий як виробник «Залізного купола», який Ізраїль використовує для боротьби з ракетами, крилатими ракетами та безпілотниками.

Ця співпраця має на меті прокласти шлях для подальших партнерств та проектів під егідою нової компанії. Генеральний директор Rafael Йоав Тургеман оголосив: «Сьогодні ми встановлюємо довгострокове промислове партнерство з нашими німецькими партнерами з метою забезпечення повного виробництва технологій у Німеччині для захисту Німеччини та Європи».

Спочатку співпраця буде зосереджена на потенційній розробці та виробництві компонентів для систем протиповітряної оборони. За даними VW, робоча сила в Оснабрюку відіграватиме центральну роль у налагодженні виробництва та індустріалізації.

Угода ще не є остаточним продажем, але вона формує основу для наступних кроків. «До них належать визначення майбутніх обов’язків, економічної та організаційної структури, а також підготовка до потенційного переходу», – було заявлено. Угода залежить від остаточних домовленостей, необхідних схвалень від відповідних органів та регуляторного розгляду. Подальші деталі будуть надані, як тільки будуть отримані конкретні результати.

Перетворення на озброєння

Автомобілі геть, військові приходять – Volkswagen залишає завод в Оснабрюку

Volkswagen шукає нове використання для чотирьох німецьких заводів. Компанія повністю відмовляється від Оснабрюка. У майбутньому озброєння там вироблятимуть інші виробники.

Завод Volkswagen в Оснабрюку виник на базі давно відомого виробника кузовів та контрактів Karmann. Компанія з 1949 року виготовляла кабріолет Beetle, а пізніше виробляла нішеві моделі, переважно кабріолети та спортивні купе. Серед клієнтів були, серед інших, Volkswagen, BMW, Renault, Jaguar, Kia та Mercedes-Benz. Karmann став відомим у всьому світі завдяки Karmann Ghia.

У кризовому 2009 році компанія Karmann опинилась у стані банкрутства. Згодом Volkswagen перейняв значну частину заводу. Крістіан Вульф відіграв у цьому ключову роль. У той час політик ХДС, будучи міністром-президентом Нижньої Саксонії, входив до наглядової ради VW. На цій посаді Вульф, серед виборців якого був Оснабрюк, рішуче виступав за участь VW у житті міста та придбання ним значної частини території.

Виробництво автомобілів поступово скорочується.

Автовиробник продовжував експлуатувати об’єкт як невеликий багатобрендовий завод, що спеціалізується на малих та дуже малих виробничих серіях, а також на надлишковому виробництві з інших заводів групи.

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