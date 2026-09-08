Про це президент Зеленський повідомив у соцмережах.

-У Києві та області, в багатьох інших регіонах з ночі тривають роботи над ліквідацією наслідків російського удару. Складна була атака, яку росіяни намагались умисно прорахувати для якомога більшої шкоди життю: балістика, крилаті та протикорабельні ракети, реактивні «шахеди». Є значні пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури у столиці. Станом на зараз відомо про десятьох поранених. Всім, хто цього потребує, надається медична допомога. Тринадцять людей працівникам ДСНС вдалося врятувати. На жаль, двоє загинули. Мої співчуття рідним і близьким.

В області були удари по критичній інфраструктурі. На Одещині – по звичайному ринку. Двоє поранених у Харкові. Пошкоджений багатоквартирний будинок. Вранці атакували тепловоз потяга Київ – Суми на залізничній станції на Сумщині. На щастя, без постраждалих. Триває евакуація людей. Били і по Запоріжжю та Дніпровщині.

Загалом 175 повітряних цілей збили вночі наші воїни, але, на жаль, не всі. Попри дуже хороші результати по крилатих ракетах, особливо непросто з балістикою, і щодня доводимо партнерам цю нашу потребу в перехоплювачах. Вже спілкувалися про це з американцями та європейцями, і будуть ще зустрічі, зокрема сьогодні, з представниками держав та компаній, які можуть допомогти з постачаннями та з нашою антибалістичною системою FREYJA. Дякую всім партнерам, які допомогу Україні з ППО визначають як пріоритет. Це напряму означає зберігати життя людей.