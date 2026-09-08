Поїзд Київ-Суми на підʼїзді до Сум був атакований – 2 прицільні удари ворожих шахедів.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Поїзд був завчасно зупинений на станції моніторинговою командою Укрзалізниці – пасажири, поїзна та локомотивна бригада евакуйовані. Всіх зберегли – без постраждалих.

Завдяки взаємодії із місцевою владою були оперативно надані автобуси, які доправляють пасажирів до пунктів призначення.

-Ворог не припиняє спроби обривати сполучення із прифронтовими громадами, залізничники не припиняють сміливо їхати та зберігати такі сполучення. Наші моніторингові заходи та вчасна реакція кожного пасажира і слідування командам поізноі бригади – продовжують рятувати життя!

Цілеспрямовані удари по пасажирських поїздах – страшний воєнний злочин. Розповідали про це нашим нещодавнім американським пасажирам – маємо тиснути всіма засобами та зупиняти цей тероризм, – повідомив Перцовський.

Ймовірно йдеться про Віткоффа і Кушнера, які до Києва і назад до Польщі їхали потягом Укрзалізниці.