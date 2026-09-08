YouTube заблокував на території України 31 канал російських артистів-путіністів, пропагандистів і підсанкційних осіб.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Основна частина заблокованих каналів — це ресурси російських музичних виконавців та діячів культури, які підтримують збройну агресію росії проти України, виступають на пропагандистських концертах або перебувають під санкціями РНБО.

Зокрема, заблоковано канали: філіпа кіркорова, григорія лепса, сергія лазарєва та валерії; лариси доліної, ірини аллєгрової та гурту «пелагея»; співаків-пропагандистів дениса майданова, юлії чичеріної; оперних виконавців анни нетребко та василя герелла.

Крім того, заблоковано ресурси підсанкційних компаній (зокрема «Kaspersky russia»).

Ці ресурси працювали на російську пропаганду, глорифікували воєнних злочинців і підтримували збройну агресію рф проти України.

Центр протидії дезінформації продовжує систематичну роботу з очищення українського цифрового простору від осередків російського впливу.

Нагадаємо, влітку YouTube заблокував в Україні 12 каналів, які поширювали російську пропаганду