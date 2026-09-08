У ніч на 08 вересня (з 18:00 07 вересня) противник атакував:

– протикорабельними ракетами Онікс із Брянської, Курської обл. рф та ТОТ АР Крим;

– балістичними ракетами Іскандер- М/С-400/KN-23 із Брянської, Воронезької обл. рф;

– 32 крилатими ракетами повітряного базування Х-101 із Вологодської обл. рф;

– 166 ударними БпЛА типу Shahed (більша половина – реактивні) та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

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Основні напрямки удару – Одещина, Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 175 цілей:

– 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/С-400/Онікс;

– 31 крилату ракету Х-101/Іскандер-К;

– 142 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!