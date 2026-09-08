7 вересня на території Миколаївської області виникло 10 пожеж. Дві з них — у житловому секторі.

Так, у с. Кам’яна Балка Первомайського району горіли диван та підлога в житловому будинку.

У с. Шевченкове Вільнозапорізької громади Баштанського району виникла пожежа в будівлі, яка наразі не експлуатується.

Також на човновій станції у м. Миколаєві в одному з човнових боксів загорілися речі домашнього вжитку. До прибуття підрозділу ДСНС місцеві мешканці самостійно ліквідували займання.

Ще одна пожежа виникла на транспорті. На автодорозі Н-14, на виїзді з м. Миколаєва, загорівся причіп вантажного автомобіля DAF, заповнений овочами. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 10 кв. м.

Інші епізоди — пожежі в екосистемах. Загальна площа горіння склала понад 2 га.

Підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області забезпечили реагування на всі повідомлення. В окремих випадках до ліквідації пожеж залучалися відділення місцевих пожежних охорон.