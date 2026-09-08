Цими вихідними Миколаїв відзначатиме свій День міста. Великих заходів не планується, але міський голова Олександр Сєнкевич звернувся до містян із закликом вивісити на балконах і біля будинків прапор Миколаєва та державний прапор.

-Ми готувалися до цього дня, провели оргкомітет, обговорили можливі заходи, радилися з військовими. Але всі ми бачимо, як останнім часом почастішали атаки дронами. Військові також рекомендують не проводити масових зібрань.

Сєнкевич повідомив, що великих заходів і гучних концертів не буде, але невеликі локальні та камерні події у різних районах міста будуть.

-Але хочеться, щоб Миколаїв усе одно відчував, що в нього свято. Тому звертаюся до всіх миколаївців: якщо маєте можливість, вивісьте прапор Миколаєва чи прапор України біля свого будинку, на балконі чи у дворі. Нехай у ці дні наші прапори будуть по всьому місту, – закликав Сєнкевич.