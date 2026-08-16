Чотири твори мистецтва художника XV століття Антонелло да Мессіни були викрадені вночі з Регіонального музею Мессіни.

Про це заявив у неділю міністр культури Італії, висловивши впевненість у результатах поліцейського розслідування, пише Reuters, передає Інше ТВ.

Крадіжка позбавляє Мессіну частин єдиної роботи художника епохи Відродження, що збереглася в його рідному місті, а також невеликої картини, придбаної Сицилійським регіоном два десятиліття тому.

«Я дізнався про крадіжку з шоком і сумом», – заявив міністр культури Алессандро Джулі.

Злодії проникли до музею в ніч на 15 серпня, у національне свято Італії, повідомляють італійські ЗМІ. Представник музею, з яким зв’язалося агентство Reuters, сказав, що вони не можуть надати жодної інформації.

«Це було майже як з фільму», – сказав Енцо Карузо, місцевий радник, відповідальний за культуру, згідно з вебсайтом Corriere della Sera.

Карузо сказав, що придбання італійською державою твору мистецтва Антонелло да Мессіни за 15 мільйонів доларів на початку цього року, можливо, привернуло увагу злочинців до музею Мессіни.

Злодії забрали три з п’яти панелей, що залишилися, з яких складався вівтар, відомий як «Політика Святого Григорія». Спочатку вівтар складався з шести панелей і призначався для місцевого монастиря, зруйнованого землетрусом у Мессіні 1908 року. Він був єдиною роботою сицилійського художника, яка ніколи не покидала своє рідне місто.

Злодії забрали четверту роботу з безпечної вітрини: невелику двосторонню картину, на якій зображено Діву Марію з немовлям та францисканського ченця з одного боку та Христа з іншого. Ця робота була частиною колекції Вільгельма Сольдана та була продана аукціонним домом Christie’s регіону Сицилія у 2003 році, коли її приписували Антонелло да Мессіні.

У лютому Міністерство культури Італії придбало у Sotheby’s ще одну двосторонню картину, відому як «Ecce Homo», безпосередньо перед тим, як її мали продати на аукціоні.

Антонелло да Мессіна, який народився близько 1430 року, навчався в Неаполі, де вивчав роботи провансальських та фламандських художників, чий вплив помітний у його роботах. Він повернувся до Мессіни в 1457 році, де працював до 1474 року.

Крадіжка з музею в Мессіні сталася після того, як італійська поліція в п’ятницю вилучила три картини французьких майстрів Поля Сезанна, П’єра-Огюста Ренуара та Анрі Матісса, які були викрадені з музею поблизу північного міста Парма в березні.

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