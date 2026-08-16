Новий наземний рекорд швидкості встановив водневий автомобіль JCB Hydromax, розроблений у Великій Британії.

Болід розвинув швидкість 653 кілометри за годину. Заїзд проходив на солончаку Бонневілл в американському штаті Юта. За кермом сидів британський гонщик Енді Грін.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу NTD, передає Інше ТВ.

Завдовжки болід майже 10 метрів. Його оснащено двома водневими двигунами внутрішнього згоряння. Сумарна потужність – 1600 кінських сил.

«Команда JCB Hydromax привезла сюди найшвидший у світі автомобіль із водневим двигуном внутрішнього згоряння й повністю побила всі попередні рекорди», каже Енді Грін, автогонщик.

За словами пілота, висока швидкість JCB Hydromax створює незвичайний ефект: «Світ за вікном проноситься досить швидко. Ширина траси між маркерами – приблизно 30 метрів. А в міру збільшення швидкості, як не дивно, маркери наче наближаються один до одного. <…> Тому складається враження, що траса звужується».

Ця спроба відбулась через 20 років після того, як Енді Грін установив рекорд на дизельному автомобілі, розвинувши швидкість 560 кілометрів за годину. Наразі цей рекорд не побито.

Однак, за словами Гріна, нинішнє досягнення відрізняється тим, що болід не забруднював атмосферу.

«Ви заправляєте його воднем, а з вихлопної труби виходить вода. У цьому процесі не виділяється вуглець», – зазначає автогонщик.

Інженерна компанія JCB інвестувала 100 мільйонів фунтів стерлінгів у розроблення інноваційних водневих двигунів.

У компанії кажуть, що вони ефективні для невеликих автомобілів і менше підходять для великих екскаваторів, навантажувачів та сільськогосподарської техніки, яка потребує великої потужності, тривалого часу роботи та швидкого заправляння. До того ж така техніка часто працює на віддалених ділянках з обмеженою зарядною інфраструктурою.

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