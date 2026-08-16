У неділю пожежники за допомогою голландських гелікоптерів боролися з найбільшою лісовою пожежею в Бельгії, яка вже спалила 3000 гектарів землі та, за словами місцевої влади, рухається до німецького кордону.

Про це пише Reuters, передає Інше ТВ.

По всій Європі послідовні хвилі спеки посилили посуху, що спричинило сильні лісові пожежі.

У неділю двоє людей загинули, коли пожежі охопили грецький острів Саламіна, тоді як сто французьких пожежників прямували на допомогу в боротьбі з пожежею в Арагоні, Іспанія, яка знищила 16 600 гектарів.

Пожежа у Високих Фенах, природному заповіднику на сході Бельгії, триває з п’ятниці, і пожежники з усієї країни та сусідніх Німеччини та Люксембургу намагаються її стримати, як і армія та фермери.

У неділю рятувальники зосередилися на передовій вогню, що рухався в бік Німеччини, повідомила Стефані Ерну, речниця адміністрації бельгійського регіону Валлонія.

Місцева влада заявила, що оборонна лінія, що захищає евакуйовані села, тримається, хоча мешканцям, яких евакуювали в суботу, сказали, що їм поки що не слід повертатися.

Ця пожежа є найбільшою в Бельгії за всю історію спостережень, більш ніж вдвічі перевищуючи розмір пожежі 2011 року, яка охопила майже 1400 гектарів, згідно з даними Європейської системи інформації про лісові пожежі.

«Ми ніколи б не уявили, що Бельгія постраждає від пожежі такого масштабу. Тепер нам доводиться зіткнутися з фактами», – сказав Reuters Карім Буарфа, капітан пожежної бригади, яка працювала до суботи ввечері. – Я думаю, що їх буде дедалі більше, тому ми повинні підготуватися якомога краще».

Вчені стверджують, що зміна клімату, спричинена людиною, збільшила ймовірність спекотних і сухих умов, які дозволяють лісовим пожежам поширюватися швидше та горіти довше.

У неділю німецький Мюншау попросив мешканців поблизу кордону з Бельгією залишити територію, зазначивши, що не очікується, що вогонь досягне німецької території, але ймовірне значне забруднення димом.

У суботу ЄС розгорнув три гелікоптери та два літаки водяного бомбардування з усієї Європи після того, як Бельгія запросила екстрене підкріплення.

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