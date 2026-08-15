Лісова пожежа на узбережжі Хорватії призвела до того, що щонайменше 10 людей потрапили до реанімації, а десятки інших отримали поранення після того, як пожежники протягом ночі боролися з «однією з найгірших» пожеж в історії країни.

Про це повідомляє Euronews.

Близько 2000 людей було евакуйовано з сусідніх сіл, оскільки вогонь охопив навколишні пагорби, пошкодивши будинки та знищивши автомобілі рано вранці в п’ятницю.

Коли доступ знову відкрився в середині ранку, інформаційне агентство AFP побачило почорнілі останки кількох згорілих автомобілів вздовж доріг поблизу Оміша, деякі з яких були оточені срібними калюжами металу, що розплавився під сильним жаром пожеж.

Кілька будівель у цьому районі також постраждали від пожежі, а деякі споруди поблизу були повністю зруйновані.

Під час візиту до регіону прем’єр-міністр Андрей Пленкович наголосив на небезпеці пожежі та високо оцінив зусилля пожежників.

«Цей вогонь поширювався блискавично», – сказав він журналістам. «Те, що пожежникам вдалося врятувати, – це справжнє диво».

Пленкович зазначив, що це «дуже густонаселений» регіон з населенням 15 000 осіб, яке наразі підкріплене 12 000 туристами.

Представники лікарні повідомили, що до лікарні Спліта наразі було госпіталізовано 40 осіб, включаючи німецького та польського туристів.

За словами начальника пожежної служби країни Славко Туцаковича, протягом ночі було задіяно майже 300 пожежників, але полум’я часто випереджало їх, і він назвав це «одним із найгірших в історії Хорватії».

«Навіть дивитися на це було страшно. Багато будинків, кафе, ресторанів, автомобілів і човнів, які стояли на суші, були пошкоджені», – сказав він національному радіо.

Туристи тікають

Пожежники боролися всю ніч, місцеві ЗМІ транслювали зображення бригад, що стоять перед стінами полум’я.

Сотні туристів були серед тих, кого евакуювали до укриття, створеного Червоним Хрестом, повідомила національному мовнику HRT Ана Стейскал, директор організації в місті Оміш.

Кілька інших укриттів було відкрито в сусідніх прибережних містах Спліт і Макарська, йдеться у заяві Хорватської пожежно-рятувальної служби.

«У людей є ліжко, душ, туалет і їжа, але важко передбачити, як довго триватиме ця ситуація», — сказав Томіслав Гойо, директор Червоного Хреста в Спліті.

Після того, як на світанку було розгорнуто чотири пожежні літаки Canadair, влада заявила, що ситуація покращилася.

Але коли умови в Оміші полегшилися, пожежний літак вже був направлений до іншого місця пожежі на півострові Пелешац, приблизно за 70 кілометрів на південь, де будинки були під загрозою.

Пожежі також палали в інших частинах Балкан, оскільки спека приносить різке підвищення температури та погіршує умови посухи.

Аварійні бригади в Чорногорії борються з пожежами вздовж узбережжя вже кілька днів, а в четвер поблизу столиці Албанії повідомлялося про пожежі.

Температурні рекорди, які вже були побиті цього літа, знову були побиті на початку цього тижня, коли у сусідньому Спліті, приблизно за 30 кілометрів на північ від Оміша, зафіксували 39,7°C.