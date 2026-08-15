Дикі кабани заполонили пляжі Французької Рив’єри, і відпочивальників попередили остерігатися голодних тварин, пише Daily Mail.

Цих істот приваблюють закуски, залишені туристами, та їжа у пляжних сміттєвих баках, оскільки кількість диких свиней продовжує зростати.

Годувати їх незаконно, але чиновники кажуть, що відпочивальники все ще це роблять.

І не лише пляжі перебувають під тиском – кемпінги, ресторани та житло для відпочинку також відчувають наплив кабанів.

За даними The Times, популяція зростає «швидше, ніж влада може контролювати».

Французька федерація мисливців вбила 881 372 кабани у мисливському сезоні 2024-25 років, що майже вдвічі більше, ніж 20 років тому.

Проте ці істоти розмножуються швидше, ніж влада може з ними боротися.

Поки що не повідомлялося про смертельні випадки, але відомо, що дикі кабани нападали, якщо вони налякані або відчувають біль.

За даними The Times, в останні місяці повідомлялося про інциденти за участю диких кабанів, зокрема про порушення порядку на пляжі Альманар в Єрі у травні цього року, коли один кабан зайшов у море, перш ніж перебігти пляж.

Місцева громада намагалася вирішити цю проблему – у курортному місті Фрежюс було запроваджено штраф у розмірі 450 євро (385 фунтів стерлінгів) для будь-кого, хто їх годує, – але безуспішно.

Дикі кабани щорічно завдають приблизно 90 мільйонів євро (77 мільйонів фунтів стерлінгів) шкоди врожаю по всій Франції, а витрати покриваються компенсацією від Французької федерації мисливців.

Це не перший випадок, коли дикі кабани потрапляють у заголовки газет, бо сіють хаос по всій Європі.

Наприкінці 2025 року дикі кабани порушили польоти в Іспанії після того, як вони зайшли на злітно-посадкову смугу аеропорту, що призвело до її тимчасового закриття.

Два рейси були змушені змінити свої маршрути через інцидент з дикою природою в аеропорту Ла-Корунья.

У квітні цього року влада Варшави відправила мисливців, щоб знищити тисячі диких кабанів, що шаленіли в місті.

Міські чиновники заявили, що масштаби проблеми були безпрецедентними: станом на березень 2026 року у Варшаві було зареєстровано щонайменше 3000 диких кабанів.

Експерти з питань дикої природи пояснюють сплеск популяції кількома факторами. До них належать зростання стійкості тварин до африканської чуми свиней з 2017 року, зниження людської активності під час карантину через COVID та обмеження ЄС на переселення кабанів у ліси.

Тварини також більше звикли до міського середовища та все частіше потрапляють до міста в пошуках їжі, іноді їх годують мешканці.