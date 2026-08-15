У Флоренції відкривається перший в Італії центр, де підліткам та молодим людям допоможуть боротися із залежністю від смартфонів та соціальних мереж.

Відвідувачів не повністю захищатимуть від гаджетів — їх навчать помічати, скільки часу вони проводять у соцмережах, робити усвідомлені перерви та користуватися цифровими технологіями з певною метою, а не нескінченно гортати стрічку.

Про це повідомляє «Європульс», передає Інше ТВ.

Центр отримав назву Discover – «Відкрий». Другу частину його назви – Fuori dal guscio – можна перекласти як «Вийди зі шкаралупи». Він почне працювати восени у бібліотеці, розташованій на території колишньої психіатричної лікарні Сан-Сальві.

Звертатися туди зможуть діти та молоді від 10 до 25 років, а за один день центр зможе прийняти до 40 відвідувачів. Допомогу також запропонують батькам, вчителям, вихователям та спортивним тренерам, які помічають, що дитина проводить надто багато часу зі смартфоном, віддаляється від оточуючих або свариться з близькими через гаджети.

Головною частиною центру стане простір без смартфонів. Тут підлітки навчатимуться, як створювати підкасти, цифрові історії та комп’ютерні ігри, а ще робитимуть творчі проекти зі штучним інтелектом. Так відвідувачам хочуть показати, що смартфон та комп’ютер можуть служити інструментами для навчання та творчості, а не лише інструментом для нескінченного прокручування стрічки.

У центрі відкриють і службу психологічної підтримки, куди можна буде звернутися, якщо підліток майже перестав виходити з дому, уникає спілкування або зазнає серйозних проблем у соціальному середовищі.

Як повідомляло Інше ТВ, У США Meta і YouTube визнали винними у справі про залежність від соцмереж – активісти привітали рішення