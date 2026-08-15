Уряд планує розпочати процедуру продажу державних Сенс Банку та Укргазбанку у 2027 році.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, оприлюднивши основні зобов’язання уряду та заплановані економічні показники, передає Мінфін.

Які цілі поставив уряд

Окремо уряд планує утримувати середньозважену вартість державного боргу на рівні не вище 5%. Також до 2027 року щонайменше 70% стратегічних державних компаній мають виконувати встановлені для них фінансові плани.

Ще один пункт стосується відновлення України. Уряд планує підготувати портфель проєктів загальною вартістю понад $50 млрд. При цьому йдеться саме про підготовку обґрунтувань проєктів, а не про залучення чи виділення такої суми.

В аграрному секторі поставлено завдання збільшити частку переробленої продукції в експорті до 63%, а сам аграрний експорт — щонайменше на $4 млрд до 2027 року.

Конкретних параметрів майбутніх податкових чи митних змін у представлених планах немає. У документі йдеться про подальшу гармонізацію законодавства з нормами ЄС та ОЕСР.

Щодо малого та середнього бізнесу уряд декларує дерегуляцію, однак без конкретних показників або переліку заходів. Аналогічна ситуація з детінізацією економіки: поки поставлено лише завдання розробити та реалізувати комплекс відповідних заходів.

Також у планах згадується приватизація державного майна, але без детального переліку об’єктів чи термінів.

Найконкретнішим пунктом щодо банківського сектору залишається намір розпочати у 2027 році процедуру продажу Сенс Банку та Укргазбанку. Обидві установи наразі перебувають у державній власності.

Нагадаємо

Підготовка до продажу цих двох банків розпочалася ще навесні 2024 року. І, схоже, процес нарешті буде доведений до логічного фіналу

Ще у травні 2026 Мінфін повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що приватизація державного Сенс Банку має відбутися у 2026 році і жодних зволікань у цьому процесі бути не повинно.

Глава держави також заявив, що банківська сфера в цілому потребує лібералізації та розширення підприємницьких можливостей.