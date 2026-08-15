Майже 350 млн євро – такий економічний ефект повного сонячного затемнення, яке відбулося 12 серпня, для Іспанії. Подивитися на рідкісне явище до цієї країни приїхали близько 446 тисяч іноземних туристів.

Про це повідомляє RTVE з посиланням на дані Міністерства економіки, торгівлі та бізнесу Іспанії.

За оцінками міністерства, чистий економічний вплив затемнення становив 347,6 млн євро. Іноземні туристи забезпечили 247,3 млн євро, ще 94,9 млн євро припало на внутрішній туризм.

Іспанія стала одним із головних світових напрямків для астротуристів. У середньому іноземний турист витрачав 1501 євро без урахування авіаквитків, тоді як внутрішній — 336 євро.

Найбільший ажіотаж спостерігався у містах, які опинилися на шляху повного затемнення. Міжнародні бронювання готелів у невеликих населених пунктах зросли на 383%, а в окремих містах показники були ще вищими. Зокрема, у Сорії кількість бронювань з-за кордону зросла на 522%.

За оцінками аналітиків, затемнення також сприяло створенню близько 7300 робочих місць у готельному та ресторанному бізнесі, транспорті, логістиці й туристичній сфері.

Наступне повне сонячне затемнення, яке можна буде спостерігати в Іспанії, очікується 2 серпня 2027 року. У деяких туристичних районах місця в готелях на цю дату вже повністю заброньовані.